بلاول بھٹو سے امریکی صحافی نے بھی شادی سے متعلق سوال پوچھ لیا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان پیپلزپارٹی کے شریک چیئرمین اور پاکستان کے وزیرخارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ان کی شادی کے متعلق اکثر سوال پوچھا جاتا ہے۔ یہی سوال گزشتہ روز نیویارک میں ان سے ایک صحافی نے پوچھا مگر صحافی نے سوال کے لیے جو الفاظ منتخب کیے اور بلاول نے جس طرح اس کا ترکی بہ ترکی جواب دیا، ویڈیو انٹرنیٹ پر پوسٹ ہوئی تو ہنسی کا ایک طوفان آ گیا۔

#WATCH: "I have plans to marry," #Pakistan FM Bilawal Bhutto-Zardari tells Arab News on the sidelines of #UNGA.

–https://t.co/eGzOWnX6jC pic.twitter.com/foweNmPQ2Y