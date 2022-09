’میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ گم ہوگیاجسے ملے اطلاع کرے‘ ایک اشتہار جس نے ہرکسی کو حیران کردیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) قانونی دستاویزات گم ہونے کے اشتہاراخبارات میں آتے رہتے ہیں تاہم آپ کو یہ سن کر سخت حیرت ہو گی کہ گزشتہ دنوں بھارت میں ایک شخص نے اپنا ہی ’ڈیتھ سرٹیفکیٹ‘ گم ہونے کا اشتہار دے ڈالا ہے۔

انڈیا ٹائمز کے مطابق اس آدمی کا تعلق ریاست آسام سے ہے جس نے اخبار میں دیئے گئے اشتہار میں لکھا ہے کہ اس کا خود کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ 7ستمبر2022ءکو لمبڈنگ بازار میں گم ہو گیا تھا۔ جس کسی کو ملے براہ کرم مطلع کرے۔اس عبارت کے ساتھ آدمی کی طرف سے اشتہار میں اپنا نام، پتہ، اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا رجسٹریشن اور سیریل نمبر بھی مہیا کیے گئے ہیں۔

