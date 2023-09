فلم جوان دیکھ کرگلوکار کیلاش کھیر آبدیدہ، شاہ رخ نے بھی ردعمل دیدیا

ممبئی (آئی این پی) بھارتی گلوکار کیلاش کھیر شاہ رخ کی فلم جوان دیکھتے ہوئے آبدیدہ ہوگئے، جس پر کنگ خان نے ردعمل دیدیا۔

ریلیز کے بعد سے اب تک بھارت سمیت دنیا بھر میں شاہ رخ خان کی فلم جوان کے چرچے ہیں، ایسے کیلاش کھیر نے اپنے صاحبزادے کبیر کے ساتھ فلم دیکھی اور وہ جذباتی ہوگئے۔

بھارت کے مشہور گلوکار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر فلم جوان دیکھنے سے متعلق اپنے تجربے کو شیئر کیا، کیلاش کھیر کی آبدیدہ تصویر دیکھنے کے بعد شاہ رخ نے بھی اس پرردعمل دیا۔

کیلاش کھیر نے اپنے پیغام میں لکھا کہ سفر اور کئی کنسرٹس کے بعد بلآخر میں نے کبیر کے ساتھ جاکر فلم جوان دیکھ لی، بھائی شاہ رخ نے میرا گانا اس میں ڈالا بالکل ایسے موقع پر کہ میں جذباتی ہوگیا اور آنکھیں بھیگ گئیں۔شاہ رخ خان نے بھارتی گلوکار کے بیان پر کہا کہ کیلاش جی آپ شکریہ، آپ کی آواز میں جادو ہے۔

Thank u Kailash Ji…. Your voice is magical. Love and hugs to both of u!! https://t.co/8NKRWAhWr6