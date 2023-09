پاکستان والی بال ٹیم کی ایشین گیمز میں بہترین کارکردگی پر غیر ملکی کوچ خوشی سے آبدید ہ ہوگئے 

ہانگ ژو(آئی این پی ) پاکستان والی بال ٹیم کی ایشین گیمز میں بہترین کارکردگی پر قومی ٹیم کے غیر ملکی کوچ آبدید ہ ہو گئے۔ اپنے انٹرویو میں پاکستان کے برازیلین کوچ Issanaye Ramires Ferraz نے کہا کہ کھلاڑی اپنی محنت کے ساتھ بہترین کارکردگی پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹیم نے جنوبی کوریا کو 3-0 سے ہراکر کواٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے جبکہ اس سے قبل قومی ٹیم چین اور منگولیا ٹیم کو بھی شکست دے چکی ہے۔ خیال رہے کہ 1994 کے بعد پاکستانی ٹیم پہلی بار ایشین گیمز میں چھ بہترین ٹیموں میں شامل ہوئی ہے۔

Video: Pakistan's Brazilian head coach Issanaye Ramires Ferraz was overwhelmed with Joy as Pakistan beats South Korea in straight sets to advance to the Quarter-Finals of the Asian Games men’s volleyball competition on Friday#PNNNews #PNN #Pakistan #Volleyball #issanyeRamires… pic.twitter.com/obLFw79ayW