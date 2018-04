29 اپریل کو مینار پاکستان پر تحریک انصاف کی سالگرہ کا جشن منائیں گے، عمران خان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) تحریک انصاف کے بائیسویں یوم تاسیس پر عمران خان نے کارکنان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ 29 اپریل کو مینار پاکستان پر سالگرہ کا جشن منائیں گے جبکہ کارکنان کو جلسے میں بھرپور شرکت کی ہدایت بھی دے دی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے 22ویں یوم تاسیس کے موقع پر چیئرمین عمران خان نے خصوصی ویڈیو پیغام میں کہا کہ آج سے ٹھیک 22سال قبل تحریک انصاف کی بنیادرکھی، آج سالگرہ ہے، آپ نے شایان شان طریقے سے منانی ہے۔عمران خان کا کہنا تھا کہ کارکنوں کو29اپریل کومینارپاکستان پہنچناہے، 29 اپریل کو مینار پاکستان کے سائے میں خوشیاں منائیں گے اور نئے پاکستان کی تعمیر کیلئے اپنے خواب کی تفصیلات بھی سامنے رکھوں گا۔اپنے پیغام میں عمران خان نے کارکنان کو جلسے میں بھرپور شرکت کی ہدایت کردی ہے۔

یاد رہے گذشتہ روز پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان لندن کا دورہ مکمل کرکے لاہور پہنچے تھے، جہاں انھوں نے داتا دربار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور چادر چڑھائی اور ملکی سلامتی و خوشحالی کیلئے دعائیں کیں۔

