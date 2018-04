”غور سے سن لو شاداب خان۔۔۔“ لیگ سپنر نے شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کو مبارکباد دی تو ثانیہ مرزا نے ایسی بات کہہ دی جس کی شاداب خان نے توقع بھی نہ کی ہو گی، جان کر آپ کیلئے ہنسی رکنا مشکل ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی آل راﺅنڈر شعیب ملک اور بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا نے ”ننھے مہمان“ کی آمد کی خبر سنائی تو ہر طرف سے مبارکبادیں ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

مختلف لوگوں کی طرح شاداب خان نے بھی شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کو مبارکب دیدی لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جواب میں انہیں ثانیہ ’بھابھی‘ کی جانب سے زوردار ”چھکا“ پڑے گا۔

شاداب خان نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”شعیب بھائی اور ثانیہ بھابھی کو بہت بہت مبارکباد۔۔۔ اللہ کرے کہ ’مرزا ملک‘ ہمارے خطے کیلئے امن کا علامت بنے“

شاداب خان کا یہ پیغام سامنے آیا تو صارفین کی جانب سے خوب تعریف کی گئی مگر ثانیہ مرزا کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھیں جنہوں نے جواب میں ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ”بہت بہت شکریہ شاداب۔۔۔ اب یقینا موٹرسائیکل پر مزید کسی کے بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہو گی“

Thanks Shadab.. now we definitely may don’t have place on the bike anymore ???? https://t.co/D5Pg0gqPjO — Sania Mirza (@MirzaSania) April 25, 2018

ثانیہ مرزا کی طرف سے یہ جواب سامنے آیا تو صارفین بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے اور مختلف تبصروں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ عامر بیگ نامی صارف نے وہ تصویر شیئر کی جس کی طرف ثانیہ مرزا نے اشارہ کیا۔

