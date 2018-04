”اگر لڑکا ہوا تو نام غالب رکھنا کیونکہ۔۔۔“ بھارت کے معروف فلم میکر نے ثانیہ مرزا کو مبارکباد دیتے ہوئے غالب نام رکھنے کی تجویز کیوں دی؟ وجہ جان کر ثانیہ مرزا ہنسی لوٹ پوٹ ہو گئیں، جان کر آپ کی بھی ہنسی نہ رکے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی آل راﺅنڈر شعیب ملک اور بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا نے جب سے ”ننھے مہمان“ کی آمد کی نوید سنائی ہے تب سے مبارکباد کے پیغامات آنے کا سلسلہ جاری ہے۔

پاکستان کے نامور کرکٹرز سمیت مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس خوشی کے موقع پر مبارکباد تو دی ہی لیکن بھارت میں موجود دونوں کے دوست بھی پیچھے نہ رہے اور مبارکباد دینے کیساتھ ساتھ دلچسپ تبصرے بھی کرتے رہے۔

بھارت کے معروف فلم میکر اور ڈائریکٹر شیریش کندر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں ثانیہ مرزا کو مبارکباد دی اور ساتھ ہی لڑکا ہونے کی صورت میں ’غالب‘ نام بھی تجویز کر دیا اور ساتھ ہی ایسی وجہ بھی بتا دی کہ سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان برپا ہو گیا۔

انہوں نے لکھا ”واﺅ!!! بہت بہت مبارک ہو ثانیہ مرزا! اگر لڑکا پیدا ہوا، تو برائے مہربانی اس کا نام غالب رکھنا۔ ہمیشہ ’مرزا غالب‘ سے ملنے کی خواہش کی ہے۔“

Wow! Congratulations, @MirzaSania ! If it's a boy, please call him Ghalib. Always wanted to meet Mirza Ghalib ❤️ #BabyMirzaMalik https://t.co/eGkxZrNXfj

ان کی اس ٹویٹ پر مداحوں کی جانب سے قہقہوں کی بوچھاڑ ہوئی تو ثانیہ مرزا بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھیں جنہوں نے انتہائی دلچسپ جواب دیتے ہوئے لکھا ”ہاہاہاہاہاہا۔۔۔ بہت بہت شکریہ۔۔۔ اس پر یقینا غور کروں گی۔۔۔ میں نے بھی ہمیشہ مرزا غالب سے ملنے کی خواہش کی ہے“

Haha thanks Shirish.. will definitely that into consideration .. I’ve always wanted to meet him too ???????? https://t.co/bf6KhjEitF