بالی ووڈ کے سپر سٹار سلمان خان”محبوبہ“سے ملنے کے لیے مقبوضہ کشمیر پہنچ گئے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بالی ووڈ کے سپر سٹار سلمان نے مقبوضہ کشمیر میں وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سے ملاقات کر لی ،بھارتی سٹار اپنی نئی فلم ”ریس تھری“ کی عکس بندی کے لئے آج کل کشمیر کی سرینگر وادی میں ہیں۔

تفصیل کے مطابق سلمان خان اپنے مکمل کریو سٹاف کے ہمراہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سے ملاقات کیلئے پہنچے۔اس ملاقات کی تصویر فلم کے پروڈیوسر ”رمیش تیواڑی“ نے ٹوئٹ پیغام کے ذریعے جا ری کی ہے ،جس میں انہوں نے محبوبہ مفتی کی میزبانی پر شکریہ بھی ادا کیا ہے۔

واضح رہے کہ فلم اس عید پر15 جون کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔اب دیکھنا یہ ہوگا ا?یا یہ فلم بھی پچھلی فلموں کی طرح باکس ا?فس پر کتنا پیسہ بٹورنے میں کامیاب رہتی ہے۔

We thank the Chief Minister Madam Mehbooba Mufti for welcoming us in Kashmir for the Final Lap of #Race3 with @BeingSalmanKhan #Race3InKashmir #Race3ThisEid pic.twitter.com/T6pRRzKQIu