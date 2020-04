سابق کرکٹرصادق محمد کے کورونا ٹیسٹ کا رزلٹ آگیا

کراچی (ویب ڈیسک) سابق ٹیسٹ کرکٹر صادق محمد اور ان کی اہلیہ کے کورونا ٹیسٹ منفی آگئے۔ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ خوشی کی بات ہے سابق کرکٹر صادق محمد اور ان کی اہلیہ کے کورونا ٹیسٹ منفی آئے ہیں۔یاد رہے کہ گذشتہ روز سابق ٹیسٹ کرکٹر صادق محمد اور ان کی اہلیہ کے کورونا ٹیسٹ کے لیے سیمپل لیا گیا تھا۔

Happy to inform that both Sadiq sb & his wife have tested negative. Alhamdolillah https://t.co/ecuHlmbH2u