”یہ جھوٹ ہے، میرے صرف تین بلے ٹوٹے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ۔۔۔“ جیسن روئے نے ندیم عمر کے بیان پر ناقابل یقین ردعمل دیدیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز اور پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فائیو میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی نمائندگی کرنے والے جیسن روئے نے ندیم عمر کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیگ کے پانچویں ایڈیشن کے دوران صرف 3 بیٹ ٹوٹے اور ان کی وجہ بھی غصہ نہیں تھی۔

تفصیلات کے مطابق کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے مالک ندیم عمر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ”بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جیسن روئے نے اپنے تمام بلے توڑ دئیے، ان کے پاس کل پانچ بلے تھے جو انہوں نے ڈریسنگ روم میں توڑے۔ ہم نے راولپنڈی میں احمد شہزاد کی مدد سے ان کیلئے نئے بلوں کا بندوبست کیا۔“

جیسن روئے نے اس خبر پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ”یہ غلط بات ہے۔ میرے صرف تین بیٹ ٹوٹے اور وہ بھی خشک موسم اور نیٹ پریکٹس کے دوران بہت زیادہ استعمال اس کی وجہ بنی۔ میں صرف تین سے چار بیٹ ہی پاکستان آتے ہوئے اپنے ساتھ لایا تھا۔“

That’s not correct. 3 bats broke due to the dry weather and using them in the nets too much. I only took 3 or 4 bats over with me to Pakistan.