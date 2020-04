وسائل پر قابض اشرافیہ کا قبضہ ختم کرکے انہیں غریبوں میں تقسیم کرنا ہو گا:عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 24 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف نے جدید اسلامی فلاحی ریاست کے حصول کاعہد کیا تھا،منزل کے حصول کے لیے ہمیں قانون کی حکمرانی اورقانون کوسب کے یکساں بنانا ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں لکھا کہ آج کے دن پی ٹی آئی کے بانی رہنماوَں کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔انہوں نے کہا کہ نعیم الحق،احسن رشید اورسلونی بخاری کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔عمران خان نے کہا کہ وسائل پر قابض اشرافیہ کا قبضہ ختم کرکے انہیں غریبوں میں تقسیم کرنا ہو گا،ہماری سیاسی جماعت نے طویل اورمشکل جدوجہد کی ہے۔ان کا کہنا تھا کہ ہماری جدوجہد کسی بھی سیاسی جماعت سے زیادہ ہے،ہمیں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہے، طاقتور کو قانون کے تابع لانا ہے۔

24 years ago today, PTI embarked on our mission of achieving our Quaid Jinnah's vision for Pakistan as a modern Islamic welfare state. To achieve this we had to achieve the following: 1. Rule of Law where all are equal before the law & the powerful are brought under the law.