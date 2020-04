پاکستان سے غربت کا خاتمہ، بل گیٹس میدان میں آگئے، معاہدہ کرلیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سے غربت کے خاتمے کیلئے اینگرو فاؤنڈیشن اور بل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن میں 3 سال کا معاہدہ طے پاگیا۔

اینگرو فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق اینگرو کارپوریشن کی ذیلی کمپنی اینگروفاونڈیشن نے امریکہ کی بل اینڈ ملینڈاگیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اینگرو فاونڈیشن اور بل اینڈ ملینڈاگیٹس فاؤنڈیشن کے درمیان 3سال کا معاہدہ طے پایا ہے جس کے تحت غربت اورصحت سے متعلق اقدامات کو مدد فراہم کیجائےگی۔

اینگرو فاؤنڈیشن کے مطابق اس معاہدے سے حکومت کے غربت کے خاتمے کے پروگرام کوبھی سپورٹ کی جائے گی۔

@EngroFoundation and Bill & Melinda @GatesFoundation sign 3y MoC to promote well-being of underprivileged segments of #Pakistan. They will explore areas of mutual interest and benefit from shared experience & learning. @EngroCorp @DawoodTdf pic.twitter.com/d8G542W5qg