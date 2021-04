اداکارہ مہوش حیات طلبہ کی آواز بن گئیں، شفقت محمود سے بڑا مطالبہ کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی اداکارہ مہوش حیات نے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے امتحانات منسوخ کرنے کا مطالبہ کردیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں مہوش حیات نے کہا یہ غلط ہے کہ طلبہ کو امتحان دینے کیلئے مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے نہ صرف یہ خطرناک ہے بلکہ تعلیمی سلسلے میں تعطل رہنے کی وجہ سے یہ غیر منصفانہ بھی ہے۔

اداکارہ نے شفقت محمود سے مطالبہ کیا کہ اس سال دوسرے ملکوں کی طرح امتحانات منسوخ کیے جائیں۔

It is wrong that students are being forced to take exams. Not only is it dangerous with the 3rd wave taking hold but is unfair when education has been so disrupted! I humbly request @Shafqat_Mahmood to cancel exams this year as other countries have done.#cancelexamspakistan2021