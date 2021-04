بھارت کی صورتحال ،  اکشے کمار کا اتنی رقم عطیہ کرنے کا اعلان کردیا کہ کوئی بھی دنگ رہ جائے 

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی وڈ ایکشن ہیرو اکشے کمار نے بھارت میں پھیلی عالمی وبا کورونا کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے ایک کروڑ روپےکی مالی امداد پیش کر دی۔

اکشے کمار نے سابق کرکٹر اور سیاستدان گوتھم گھمبیر کی فاؤنڈیشن کو کورونا کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے ایک کروڑ بھارتی کی مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے، سابق کرکٹر نے اپنے ٹوئٹ میں اکشے کو امید کی کرن قرار دیتے ہوئے لکھا کہ گوتھم گھمبیر فاؤنڈیشن کو ضرورت مندوں کی غذا، ادویات، آکسیجن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک کروڑ کا اعلان کرنے پر اکشے آپ کا بہت شکریہ۔

Every help in this gloom comes as a ray of hope. Thanks a lot @akshaykumar for committing Rs 1 crore to #GGF for food, meds and oxygen for the needy! God bless ???????? #InThisTogether @ggf_india