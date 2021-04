بھارت میں کورونا کی تباہ کن صورتحال پر پاکستانیوں کے اظہار یکجہتی کرنے پر بالی ووڈ ادا کارہ نے شکریہ ادا کردیا ،ساتھ ہی بھارتی میڈ یا کی پاکستان مخالف سازش بھی بیان کردی 

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت میں کورونا وائرس کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے ،روزانہ لاکھوں افراد وائرس سے متاثرہو رہے ہیں جبکہ سینکڑوں موت کے منہ میں جا رہے ہیں ،کورونا کا مقابلہ کرنے والے لوگ آکسیجن کی کمی کا بھی سامنا ہے ۔ایسی صورتحال میں پاکستانیوں کی جانب سے ہمدردانہ پیغامات پر بالی ووڈ اداکارہ نے شکریہ ادا کردیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر معروف بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر نے کہا کہ اس تباہ کن وقت کے دوران پاکستانی سول سوسائٹی اور سوشل میڈیا کی جانب سے بھارت کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے اور ہمد ردانہ رویہ دکھانے پر خوشی ہوئی ۔ان کا کہنا تھا کہ اس حقیقت کے باوجود کہ ہمارے میڈیا اور مرکزی دھارے میں جاری عوامی گفتگو نے مستقل طور پر پاکستانیوں کا مذاق اڑایاہے۔اداکارہ نے بڑا دل د کھانے پر پڑوسی کا شکریہ بھی ادا کیا۔

Heartening to see Pakistani civil society & social media reach out in solidarity & kindness to India, during this devastating time.. this despite the fact that our media & mainstream public discourse have consistently mocked & vilified Pakistanis.. Thank u 4 ur bada dil Padosi ????