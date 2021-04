 ڈی آئی خان موٹر وے کی تعمیرتیزی سے جاری ،چیئر مین سی پیک اتھارٹی نے خوشخبری سنا دی 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل (ر) عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ چین پاکستان اکنامک کوریڈور مغربی روٹ پر کام تیزی سے جاری ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں کہا کہ ہکلہ۔ ڈی آئی خان موٹر وے مکمل ہونے کے قریب ہے اور امکان ہے کہ رواں سال اگست / ستمبر میں ٹریفک کے لئے کھول دیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ ہکلہ۔ ڈی آئی خان موٹر وے کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے، 86 فیصد تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔چیئرمین نے بتایا کہ اب مغربی روٹ پر ترجیحی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے ، (ژوب کوئٹہ ، ہوشاب آواران) پر بھی کام شروع ہوچکے ہیں۔

#CPEC Update: Hakla- DI Khan Motorway construction work in full swing-current progress 86%.Will be commissioned by Aug/Sep .With priority on the Western route now, two other segments already started are Zhob-Qta and Hoshab-Awaran. #CPECMakingProgress #PakistanMovingForward pic.twitter.com/DxX2Ow38Jz