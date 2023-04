دوران پرواز طیارے میں آتشزدگی، ویڈیو بھی سامنے آگئی

دبئی (ویب ڈیسک) متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کی ایئر لائن کے طیارے میں پرواز کے دوران لگنے والی آگ کی ویڈیو منظرِ عام پر آ گئی۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق طیارے سے پرندہ ٹکرانے کے بعد آگ بھڑک اٹھی تھی جس کے باعث طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی اور بعد ازاں وہ اپنی منزل پر بحفاظت پہنچ گیا۔رپورٹس کے مطابق مسافر طیارہ کٹھمنڈو ایئر پورٹ سے دبئی جا رہا تھا اور اس میں 150 سے زائد مسافر سوار تھے۔

Fly Dubai plane catches fire on takeoff from Kathmandu airport, tries to land pic.twitter.com/jVaawRlwnV