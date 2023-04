انوشکا شرما اور ویرات کوہلی کی بیڈ منٹن کھیلتے ویڈیو وائرل

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹ کے آئیکون ویرات کوہلی اور انکی سپر سٹار اہلیہ انوشکا شرما کی بیڈ منٹن کھیلتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

زوم نیوز کے مطابق ویرات کوہلی اور انوشکا شرما "پوما" کے پروموشنل ایونٹ میں پہنچے جہاں انہوں نے ایک ساتھ بیڈ منٹن کھیلا ۔جس کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ۔ ویرات کوہلی اور انوشکا شرما اکثر ہی فٹنس سے وابستگی اور روزمرہ کی زندگی میں کھیلوں کی اہمیت کو اجاگرکرتے نظر آتے ہیں اور یہ وجہ ان کی مقبولیت میں روز دن اضافہ کرتی ہے۔

خیال رہے کہ سوشل میڈیا صارفین معروف جوڑی کی ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت اور اپنے اپنے کیریئر کے لیے ان کی لگن سے ہمیشہ متاثر رہتی نظرآتی ہے۔

