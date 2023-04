پریانکا چوپڑا کا ٹوئٹر پر بلیو ٹک دوبارہ ملنے پردلچسپ ردِعمل

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)عالمی شہرت یافتہ بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا نے ٹوئٹر بلیو ٹک واپس ملنے پر دلچسپ ردعمل کا اظہار کردیا۔

تفصیلا ت کے مطابق پریانکا چوپڑا نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بلیو ٹک دوبارہ ملنے پر دلچسپ ردِعمل کا اظہار کیا ہے۔اُنہوں نے بلیو ٹک دوبارہ ملنے پر اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ"واہ! پتہ نہیں کیسے لیکن بلیو ٹک واپس آ گیا ہے اور اب میں پھر سے پریانکا بن گئی ہوں!".

Woah! Dunno how but the blue tick is back. I’m Priyanka again! ????