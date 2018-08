ہاؤس آف کارڈز ہاؤس آف کارڈز

روزنامہ پاکستان کی اینڈرائیڈ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔

عید کے موقع پر چھٹیاں ملیں تو سوچا کہ کیوں نہ ذہنی تفریح کیلئے کوئی اچھا سا سیزن دیکھا جائے۔امریکی ٹی وی اور نیٹ فلکس پر چلنے والے بعض ڈرامہ سیریز یا سیزنز کو پوری دنیا میں بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایسے ملکوں میں بھی جہاں پر انگریزی زیا دہ نہیں سمجھی جاتی، وہاں پر بھی ترجمے کے ساتھ ایسے سیزنز کو بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک امریکی ڈرامہ سیریز ’’ہاؤس آف کارڈز‘‘ کے بارے میں بھی، میں کئی سال سے سن رہا تھا، حتیٰ پڑھے لکھے اور دانشور حضرات بھی یہ کہتے پائے گئے، امریکی سیاست کو سمجھنے کے لئے اس سے زیادہ بہتر سیزن اور کوئی نہیں۔ بے شک ہالی ووڈ میں کئی ایسی فلمیں سامنے آچکی ہیں جن میں امریکی سیاست کے انتہائی منفی پہلوؤں کو بھی بیا ن کیا گیا ہے جیسے۔۔۔

All the President's Men،The Manchurian Candidate،The Great McGinty ،Being ،Advise & Consent،The Candidate،Seven Days in May،The Best Man،

All the King's Men،اور Bulworth۔۔۔ جیسی فلمیں چند ایسی مثا لیں ہیں۔ان فلموں کے بعد ا ب دنیا بھر میں ٹی وی سیزن ’’ہاؤس آف کارڈز‘‘ کی شہرت سن کر خیال آیا کہ کیوں نہ اس سیزن کو مکمل طور پر دیکھا جائے۔ پہلے سیزن کی پہلی ہی قسط نے اپنے اندر اس قدر محو کر دیا کہ کہ پورا سیزن دیکھ کر ہی دل کو تسلی ہوئی، جو لوگ دن رات مغربی یا امریکی جمہوریت کے قصیدے پڑھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس سیزن کو ضرور دیکھیں اس سے ان لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ امریکی سیاست میں کتنی زیادہ کرپشن ہے۔بنیادی طور پر ’’ہاؤس آف کارڈز‘‘ کی کہانی امریکی ریاست جنوبی کیرولینا سے منتخب ہونے والے ڈیموکریٹ پارٹی کے ایک کانگرس مین ’’فرینک انڈروڈ‘‘ اور اس کی بیوی کلیر انڈروڈکے گرد گھومتی ہے۔ فرینک انڈروڈ، امریکی دارالحکومت ’’واشنگٹن ڈی سی‘‘ میں اقتدار کی غلام گردشوں کی حرکیات کو اچھی طرح جان لیتا ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے لئے کیسے دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا پڑتی ہیں۔ اپنے ساتھیوں سے دھوکہ کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اپنے قریبی دوستوں کو سیاسی مقاصد کے لئے قتل بھی کروانا پڑتا ہے۔ پہلے سیزن میں دکھایا جاتا ہے کہ فرینک انڈروڈ کیسے امریکی صدر گیرٹ والکر کی مدد کرکے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا عہدہ حاصل کرتا ہے۔ فرینک امریکی صدر سے بھرپور وفاداری کا اظہار کرتا ہے، مگر اصل میں وہ صدر ’’والکر‘‘ کی جڑیں کاٹ کر اس کو کمزرو کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف فرینک انڈروڈ کی بیوی کلیر انڈروڈ صاف پانی کے حوالے سے ایک این جی او چلا رہی ہے،اس این جی او کو چلانے کا اصل مقصد وائٹ ہاؤس اور امریکی کانگرس میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھاوا دینا ہے۔

فرینک انڈروڈ ایک خاتون صحافی ’’زوبارنس ‘‘ کو بھی اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتا ہے۔ اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں اسی صحافی سے خبر یں شائع کرواتا ہے،اسی طرح شراب کے عادی ایک کانگرس مین ’’پیٹر روسو‘‘ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاکر اسے بھی اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتا ہے اور اپنی سازشوں کے ذریعے وہ اس پہلے سیزن میں امریکہ کا نائب صدر بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔دوسرے سیزن میں فرینک صحافی لڑکی زوکو ایک میٹرو اسٹیشن میں لے جاکر ایسی جگہ سے دھکا دے کر گراتا ہے، جہاں پر اس کو دیکھنے والا کوئی شخص یا سیکیورٹی کیمرا نہ ہو۔ فرینک اپنے کانگرس مین ساتھی پیٹرروسوکو بھی انتہائی رازداری سے قتل کروا دیتا ہے۔ فرینک اب اپنے کسی ایسے دوست کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں جو اس کی حقیقت سے واقف ہو، کیونکہ فرینک کی نظریں اب امریکہ کے سب سے بڑے عہدے یعنی امریکی صدارت پر لگی ہوئی ہیں۔ فرینک پوری سازش رچاکر امریکی صدر ’’والکر‘‘ کے لئے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ امریکی صدر والکر کے پاس اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ والکر کے استعفیٰ دیتے ہی فرینک امریکہ کا 46واں صدر بن جاتا ہے۔ یوں فرینک جیسا ایک کرپٹ، سازشی، دھوکہ باز اور قاتل شخص اپنی چالاکیوں سے امریکی وائٹ ہاؤس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

تیسرے سیزن میں امریکی صدر فرینک اپنے وعدے سے مکرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ 2016ء کے صدارتی انتخابات میں حصہ لے گا، جبکہ امریکی خاتون اول کلیر اپنے خاوند کا اثرو رسوخ استعمال کرتے ہوئے، اقوام متحدہ میں امریکی سفیر بن جاتی ہے، تاہم روس کے ساتھ اختلافات کے باعث کلیرکو استعفیٰ دینا پڑتا ہے اور وہ اپنے خاوند کی صدارتی انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ چوتھے سیزن میں دکھایا گیا ہے کہ اقتدار کی ہوس کو لیکر کیسے فرینک اور اس کی بیوی کلیرکے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کلیر اپنی آبائی ریاست ٹیکساس سے انتخابات میں حصہ لینا چاہتی ہے، مگر فرینک چاہتا ہے کہ کلیراپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس کی انتخابی مہم میں صرف کرے۔کلیر اپنے خاوند سے سیاسی حمایت نہ ملنے کے باعث اس سے علیحدگی اختیار کرلیتی ہے۔

اب یہ مرحلہ فرینک کے لئے بہت زیادہ حساس بن جاتا ہے، کیونکہ 2016ء کے صدارتی انتخابات کی مہم میں فرینک کی بیوی کلیرکا ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ امریکی اخلاقیات کے تناظر میں جس شخص کی بیوی اس سے ناراض ہوکر علیحدگی اختیار کرچکی ہو، وہ کیسے پوری قوم کی رہنمائی کرسکتا ہے۔ فرینک اپنی بیوی کی منتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اس کی انتخابی مہم میں صرف دکھاوے کے لئے ہی حصہ لے۔ فرینک کی بیوی کلیر اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فرینک کے ساتھ یہ شرط رکھتی ہے کہ وہ اسے امریکی نائب صدر کے عہدے کے لئے نامزد کروائے۔ شروع میں فرینک حامی نہیں بھرتا، مگر اپنی بیوی کی بلیک میلنگ سے مجبور ہوکر وہ اپنی بیوی کلیرکو ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے نائب صدر کے طور پر نامزدکروا دیتا ہے۔ اپنی بیوی کو امریکی نائب صدارتی امیدوار نامزد کروانے کے لئے فرینک ڈیموکریٹک پارٹی میں کیا کیا سازشیں کرتا ہے، یہ سب دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پانچویں اور اب تک کے آخری سیزن میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے فرینک پورے انتخابی نظام کو ہی مفلوج بناکر دھونس اور دھاندلی کے ساتھ انتخابات میں کامیابی ٖحاصل کرتا ہے۔ فرینک امریکی صدارت اور اسکی بیوی کلیر نائب صدر کے عہدے کا حلف اٹھاتی ہے۔

کلیراپنی سازشوں کے ذریعے اپنے خاوند کے لئے ایسے حالات پیدا کردیتی ہے کہ اس کے خاوند فرینک کے پاس استعفیٰ دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ فرینک استعفیٰ دے دیتا ہے اور اسکی بیوی کلیرامریکہ کی 47 ویں صدر بن جاتی ہے۔

نیٹ فلکس کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ’’ہاؤس آف کارڈز‘‘ کا چھٹا سیزن اس سال نومبر میں سامنے آئے گا، مگر ہاؤس آف کارڈز دیکھنے والوں کے لئے یہ چھٹا سیزن اس لئے مایوسی کا باعث ہوگا، کیونکہ اس میں فرینک کا کردار ادا کرنے والا اداکار ’’کیون سپیسی‘‘ موجود نہیں ہوگا۔ ویسے تو ’’ہاؤس آف کارڈز‘‘ میں ڈائریکشن سے لیکر اداکاری تک ہر کسی کا کام قابل تعریف ہے، مگر ’’ہاؤس آف کارڈز‘‘ کی جان کیون سپیسیکی کی اداکاری کو قرار دیا جاتا ہے کہ جس نے انتہائی خوبی کے ساتھ ایک چالاک، سازشی اور دھوکہ باز شخص کا کردار ادا کیا ہے، تاہم چھٹا سیزن آنے پر دیکھتے ہیں کہ کیون سپیسی کی کمی کو کس طرح پورا کیا جاتا ہے۔

جیسا کہ کالم کے آغاز میں ذکر کیا گیا ہے کہ ’’ہاؤس آف کارڈز‘‘ امریکی سیاست کی حرکیات کو سمجھنے کے لئے ایک شاہکار سیزن ہے، اس لئے امریکی سیاست میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو اس کو ضرور دیکھنا چاہے، اگر کسی کو اس بات پر شک ہو تو وہ سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے اس بیان کو دیکھ لے، جس میں کلنٹن نے ’’ہاؤس آف کارڈز‘‘ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’’ہاؤس آف کارڈز‘‘ میں جس طرح امریکی سیاست کو پیش کیا گیا ہے، وہ 99فیصد حقیقت پر مبنی ہے۔

مزید : رائے /کالم