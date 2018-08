آئی سی سی نے ورلڈکپ ٹرافی ٹور کا اعلان کر دیا، پاکستان کب پہنچے گی؟ آپ بھی جانئے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ 2019ءکی ٹرافی ٹور کا اعلان کر دیا ہے جس کے مطابق ورلڈکپ کی ٹرافی اکتوبر میں پاکستان پہنچے گی۔

آئی سی سی کی جانب سے جاری کئے گئے اعلامیہ کے مطابق ٹرافی ٹور کا آغاز 27 اگست کو آئی سی سی ہیڈکوارٹرز دبئی سے ہوگا جس دوران ٹرافی 5 براعظموں کے 21 ممالک اور 60 شہروں کا دورہ کرے گی۔ورلڈکپ ٹرافی اکتوبر میں پاکستان پہنچے گی جس دوران 3 سے 5 اکتوبر تک لاہور، 6 سے 8 اکتوبر تک اسلام آباد اور 9 سے 13 اکتوبر تک کراچی میں نمائش کیلئے رکھی جائے گی۔

دلچسپ امر یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ٹرافی ٹور ان 11 ممالک میں بھی ہو گا جہاں کرکٹ بہت زیادہ نہیں کھیلی جاتی، ان ممالک میں نیپال، امریکہ اور جرمنی بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ کرکٹ ورلڈکپ اگلے سال 30 مئی سے 14 جولائی تک انگلینڈ اور ویلز میں کھیلا جائے گا۔

