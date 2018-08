اس مسلمان لڑکے کو مسجد نہ ملی تو گوردوارے میں نماز پڑھنا شروع کر دیا مگر پھر گوردوارے میں موجود لوگوں اور انتظامیہ نے کیا سلوک کیا؟ ایسی خبر آ گئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا بھر کے ہر شہر میں مختلف مذاہب کے ماننے والے افراد بستے ہیں جو عبادات اور مذہبی رسومات کی ادائیگی کیلئے مختص جگہ جاتے ہیں۔

مسلمان نماز کی ادائیگی کیلئے مسجد کا رخ کرتا ہے تو ہندو بھگوان کی پوجا کے مندر جاتے ہیں جبکہ سکھ گوردوارے جاتے ہیں مگر جب ایک مسلمان کو نماز پڑھنے کیلئے شہر میں مسجد نظر نہ آئی تو وہ گوردوارے چلا گیا اور وہاں سکھوں کی موجودگی میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دی مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گوردوارے میں سکھ اپنی عبادت میں مصروف ہیں جبکہ ایک مسلمان لڑکا نماز پڑھ رہا ہے۔ ویڈیو شیئر کرنے والے صارف نے لکھا ” ایک مسلمان لڑکا گوردوارے میں نماز پڑھتا دیکھا گیا کیونکہ اسے کوئی مسجد نہیں ملی تھی۔ اچھی بات یہ ہے کہ گوردوارے کی کمیٹی سمیت کسی بھی شخص نے مسلمان کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا۔“

A muslim guy spotted doing Namaz in Gurdwara Sahib because he couldn't find a mosque and dropped by at Gurdwara Sahib to complete his Namaz. Good thing Nobody including Gurudwara Sahib committee member stopped him . pic.twitter.com/d0slZNDAuW