حمزہ علی عباسی اور نیمل خاور شادی کے بندھن میں بندھ گئے، نکاح کی تصاویر سامنے آگئیں حمزہ علی عباسی اور نیمل خاور شادی کے بندھن میں بندھ گئے، نکاح کی تصاویر سامنے ...

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اداکار حمزہ علی عباسی اور اداکارہ نیمل خاور اتوار کے روز ایک سادہ تقریب میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں۔

حمزہ علی عباسی اور نیمل خاور کی شادی کی تقریب انتہائی سادگی کے ساتھ ہوئی جس میں عزیز و اقارب اور چند قریبی دوست احباب نے شرکت کی۔نکاح کی تقریب میں ساتھی اداکاروں کے ساتھ تحریک انصاف کے بعض رہنماﺅں نے شرکت کی۔

تصویر: ٹوئٹر

حمزہ علی عباسی کی دعوت ولیمہ کل (پیر کو) ہوگی جس میں اداکاروں اور دوست احباب کے علاوہ کئی وفاقی وزرا سمیت وزیر اعظم عمران خان کی شرکت کا بھی امکان ہے۔

تصویر: ٹوئٹر

خیال رہے کہ اس سے قبل حمزہ علی عباسی نے اعلان کیا تھا کہ ان کی شادی انتہائی سادگی کے ساتھ ایک مختصر تقریب میں ہوگی۔ انہوں نے مہندی سمیت دیگر فضول رسومات سے بھی انکار کردیا تھا ۔

تصویر: ٹوئٹر

دوستوں نے ان کیلئے بیچلرز پارٹی منانے کی بھی کوشش کی لیکن انہوں نے دوستوں کو اپنے گھر بلالیا اور ان کے ساتھ باربی کیو پارٹی رکھی ۔

تصویر: ٹوئٹر

اگرچہ حمزہ علی عباسی کی جانب سے اپنی شادی پر زیادہ ہلہ گلہ نہیں کیا گیا لیکن ان کے مداح ان کی شادی کے حوالے سے انتہائی پرجوش ہیں۔ حمزہ اور نیمل کی شادی سوشل میڈیا پر پاکستان کا آج کا ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے۔

تصویر: ٹوئٹر

excuse me while i watch this video on repeat for the rest of my life ????#HamzaWedsNaimal pic.twitter.com/EcZS4mQdqO — minal | team dulhan ???? (@MinzCreations) August 25, 2019

Exclusive : Hamza Ali Abbasi and Naimal Khawar Khan right now (25/8/19) at their Nikkah Ceremony in Islamabad. #HamzaWedsNaimal pic.twitter.com/4FlyE1rK0j — HamzaAliAbbasiFP (@FanofHamza) August 25, 2019

مزید : تفریح