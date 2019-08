ندیم افضل چن نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں ، وزیر اعظم کا ترجمان بدلنے کی خبروں پر نعیم الحق میدان میں آگئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی نعیم الحق نے ندیم افضل چن کے مستعفی ہونے اور فواد چوہدری کو وزیر اعظم کا ترجمان مقرر کیے جانے کی خبروں کی تردید کردی۔

اپنے ایک ٹویٹ میں نعیم الحق نے کہا کہ ندیم افضل چن کے مستعفی ہونے اور فواد چوہدری کو وزیر اعظم عمران خان کا ترجمان مقرر کیے جانے کی حالیہ افواہیں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ پی ٹی آئی کے مخالفین پارٹی میں اختلافات پیدا کرنے کیلئے اس طرح کی گمراہ کن خبریں پھیلاتے رہتے ہیں ، مخالفین کے ان حربوں سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔

خیال رہے کہ گزشتہ دو روز سے یہ خبریں زیر گردش تھیں کہ وزیر اعظم کے ترجمان ندیم افضل چن نے اختلافات کی بنیاد پر استعفیٰ دے دیا ہے جبکہ ان کی جگہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری کو وزیر اعظم کا ترجمان مقرر کردیا گیا ہے۔ یہ بھی دعوے کیے جارہے تھے کہ فواد چوہدری کے پاس وزارت بھی رہے گی اور وہ ترجمانی کا فریضہ بھی سنبھالیں گے۔

Recent rumours about The resignation of Nadeem Afzal Chan and the appointment of Fawad Ch as spokesperson are totally false and mischievous. PTIs opponents frequently indulge in disinformation campaign designed to create rift within the party. We are fully aware of this.