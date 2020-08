ٹوٹی ہے میری نیند مگر تم کو اس سے کیا ٹوٹی ہے میری نیند مگر تم کو اس سے کیا

ٹوٹی ہے میری نیند مگر تم کو اس سے کیا

بجتے رہیں ہواؤں سے در تم کو اس سے کیا

تم موج موج مثل صبا گھومتے رہو

کٹ جائیں میری سوچ کے پر تم کو اس سے کیا

اوروں کا ہاتھ تھامو انہیں راستہ دکھاؤ

میں بھول جاؤں اپنا ہی گھر تم کو اس سے کیا

ابرِ گریز پا کو برسنے سے کیا غرض

سیپی میں بن نہ پائے گہر تم کو اس سے کیا

لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ عدو

تم نے تو ڈال دی ہے سپر تم کو اس سے کیا

تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا لیے

تنہا کٹے کسی کا سفر تم کو اس سے کیا

شاعرہ: پروین شاکر

Tooti Hay Heri neend Magar Tumko Is Say Kya

Bajtaay RaheN HawaaoN say Dar, Tumko is Say Kya

Tum Maoj Maoj Mmisl E Sabaa Ghoomtay Rraho

Katt Jaaen Meri Soch K Par, Tumko Is Say Kya

Aoron Kka Haath Thaamo, Unhen R aasta Dikhaao

Main Bhool Jaaun Apna Hi Ghar, Tumko Is Say Kya

Abr e Guraiz Paa Ko Barasnay Say Kya Gharaz

Seepi men Ban na Paaen Gohar Tumko Is Say Kya

Lay jaaen Mujhko Maal e Ghanimat kay Saath udu

TumNay To Daal Di Hay Sipar, Tumko Is Say Kya

Tum Nay To Thak Kay Dasht Men Khaimen Laga liay

Tanha katay kisi Ka Safar, Tumko Is Say Kya

Poetess: Parveen Shakir