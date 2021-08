سوشل میڈیا پر وفاقی وزیر تعلیم کی صحت کے حوالے سے افواہیں، شفقت محمود کا بیان بھی سامنے آگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔

واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کررہی تھیں کہ شفقت محمود کو دل کا دورہ پڑا ہے جس کے باعث ان کو ہسپتال منتقل کیا گیاہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ میں اپنے تمام دوستوں کو جو میری صحت کے حوالے سے فکر مند ہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے صحت کے حوالے سے مسئلہ ہوا تھا جس کا علاج ہوچکا ہے اور اب میں ٹھیک ہوں۔

To all my friends. With reference to rumours floating around: I had a medical problem, it has been treated and I am fine. Thank you for your concern