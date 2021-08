افغانستان اور سرمئی پراپیگنڈا افغانستان اور سرمئی پراپیگنڈا

جنرل ہیڈکوارٹرز راولپنڈی کی طرف سے ون کور منگلا میں 1970ء کے عشرے کے اواخر میں مختصر دورانیے کا ایک کورس چلایا گیا تھا جس میں منگلا کور سے منسلک ڈویژنوں اور انڈی پنڈنٹ بریگیڈوں سے میجر رینک کے افسروں کو Detail کیا گیا تھا۔ میری پوسٹنگ ان ایام میں ہیڈکوارٹر 6آرمرڈ ڈویژن کھاریاں میں تھی اس لئے میں نے بھی اس کورس میں شرکت کی۔ اس کا موضوع ”نفسیاتی جنگ و جدل“ تھا جسے آج ہائی برڈ وار فیئر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کورس GHQ کے سائی آپس (Psy Ops) ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا اور اس کے انسٹرکٹرز بھی اسی ڈائریکٹوریٹ سے ہمیں پڑھانے آئے تھے۔ یہ ایک نہایت معلوماتی کورس تھا۔ شائد GHQ کو پتہ چل چکا تھا کہ سوویٹ یونین، افغانستان پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ایک لاکھ سے اوپر نفری جس میں ٹینک، توپ خانہ اور گن شپ بھی ہوں اور ائر فورس کا آزادانہ استعمال شامل ہو اس کی سوویٹ یونین سے Move کرنے کے لئے پوشیدگی کے تقاضوں کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن اس پابہ رکاب فورس کا حجم اتنا زیادہ تھا کہ اس کو چھپانا ممکن نہ تھا۔ پھر روس سے نکل کر قازقستان، ازبکستان اور تاجکستان تک کا سفر اور دریائے آمو کو عبور کرنا ایسے مراحل تھے جو دوسری عالمی طاقتوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں رکھے جا سکتے تھے۔

نفسیاتی جنگ کے اس کورس میں گاہ گاہ انسٹرکٹروں کی طرف سے ایسے اشارے بھی ملتے تھے کہ افغانستان کی شمالی سرحدوں پر ایک بڑا آپریشن ہونے والا ہے۔ اس کورس میں پراپیگنڈا کے موضوع پر خاصا تفصیلی مواد تھا جس کی ہمیں تدریس کی جانے لگی۔ پراپیگنڈا کی اقسام کے ضمن میں تین ذیلی اقسام بطور خاص قابل ِ ذکر تھیں جن کے عنوان سفید پراپیگنڈا، کالا پراپیگنڈا اور سرمئی پراپیگنڈا تھے۔ موخر الذکر یعنی Greyپراپیگنڈا پر چار دنوں تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا تھا۔ اس پراپیگنڈے کی غرض و غائت کیا ہوتی ہے، دشمن وقت کا انتخاب کیسے کرتا ہے، کون کون سے سویلین اور عسکری شعبے اس کی زد میں آتے ہیں، اس کی تیاری کیسے کروائی جاتی ہے، جدید افواج میں جدید ٹیکنالوجی سے کام لینے کے طور طریقے کیا ہیں، پاکستان اور انڈیا کی افواج میں اس ہائی برڈ وار کو کن کن عسکری درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، غیر ملکی افواج میں اس کی تدریس کا کیف و کم کیا ہے، کون کون سی کتابیں اس موضوع پر بین الاقوامی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، پاکستان اور انڈیا کے جنرل ہیڈکوارٹروں میں اس مواد کی ترویج و تقسیم کا کیا بندوبست ہے اور اس گرے (Grey) پراپیگنڈے کے اثرات کتنے موثر اور کارگر ہوتے ہیں، یہ تمام معلومات اور موضوعات اتنے ”وسیع و عریض“ تھے کہ کلاس کے 8پیریڈوں میں پڑھائے گئے مواد کو ہضم کرنے اور آنے والے کل میں اس پر نقد و نظر کرنے اور بولنے میں راتوں کو کافی تیل جلانا پڑتا تھا۔

ایک اور بات جو بالخصوص ایسے شارٹ کورسوں کا خاصہ ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ کسی معروف جنگ میں اس پراپیگنڈے کے استعمال اور اس کے نتائج پر بحث مباحثہ کرنے کے کئی دروازے کھل جاتے تھے۔ ان کو گزشتہ پاک بھارت جنگوں میں کس طرح استعمال کیا گیا تھا (یا نہیں کیا گیا تھا) اور کیا ان تکنیکوں اور طریقوں کو پاک آرمی نے اپنے آپریشنوں میں بھی ویلڈ کیا تھا یا نہیں، اس پر بھی بحث ہوتی تھی۔

اس سلسلے میں ایک ذاتی واقعہ بھی قارئین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ 1969-70ء میں، میں نے کراچی کے ٹرانزٹ کیمپ میں فارسی زبان کا ایک کورس اٹنڈ کیا تھا۔ایرانی آفیسرز ہمارے انسٹرکٹرز تھے۔ یہ 6ماہ کا کورس تھا اور میں اس زمانے میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے رینک پر ”سرفراز“ تھا۔ 25افسروں کی کلاس میں سب سے جونیئر میں ہی تھا اور جو آفیسر اس کورس میں شریک تھے، کئی ایک نے کوئٹہ سٹاف کورس بھی کر رکھا تھا۔ اس کورس میں بیشتر Armsاور Services کے آفیسرز شامل تھے۔ چونکہ یہ ایک پروفیشنل کورس تھا اور مجھے ابھی اس پروفیشن کی است و بود کا علم نہ تھا اس لئے ماہانہ ٹیسٹوں میں ”باقاعدگی“ سے فیل ہوتا رہا۔ پھر شاید غیرت بیدار ہو گئی اور میں نے سنجیدگی سے اس کی تیاری شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آخری (Final) امتحان میں کورس میں اول آیا۔ شاید سٹیشن کمانڈر یا کسی اور سینئر آفیسر نے الوداعی تقریب میں میری تعریف و توصیف کے پل تو نہ باندھے لیکن بخل سے بھی کام نہ لیا۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ مجھے 20بریگیڈ (جیری کَس) سے اٹھا کر سینکڑوں میل دور قلات سکاؤٹس، خضدار میں پوسٹ کر دیا گیا۔

اس دور میں ایک ہی IGFC ہوتا تھا۔ چنانچہ جنرل شیر دل خان نیازی نے میرا سروس ڈاٹا دیکھ کر فرمایا: ”بلوچستان میں فارسی بھی سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ میں تمہیں اس لئے وہاں بھیج رہا ہوں کہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے ہٹ کر جب لوگوں میں گھومو پھرو گے تو تمہاری ’فارسی دانی‘ شاید فوج کے کام آئے!“

ان کی بات درست ثابت ہوئی۔ میں ایک بار خضدار سے قلات،نوشکی، دالبندین اور پھرشمال میں سیندک کی کانوں سے ہوتا ہوا ”کچھاؤ“ نامی ایک ملیشیا پوسٹ پر جا پہنچا۔ وہاں سے ایران اور افغانستان کی سرحد صرف 15میل دور ہے۔ یہ ایک صحت افزا مقام بھی ہے۔ جون جولائی کی گرمی میں کچھاؤ کی آبشاریں، چشمے / کاریزیں اور پھلدار درخت آج تک دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ لوگ فارسی بولتے تھے اور جب ان کو پتہ چلا کہ سکاؤٹس کا ایک آفیسر بھی ”فرفر“ فارسی بولتا ہے تو ملنے چلے آئے۔ افغانستان کے صوبے نیمروز سے ایک خان صاحب ملنے آئے اور باتوں باتوں میں صوبے کی سیاسی صورتِ حال کا جو نقشہ کھینچا اس میں ایران اور انڈیا کے رول کا ذکر کیا…… اس نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے واپس خضدار جا کر ایک رپورٹ لکھی اور اس میں اس واقعے کا ذکر کیا اور کمانڈنگ آفیسر کی اجازت سے افسران بالا کو بھیج دی۔ ہوتے ہوتے یہ رپورٹ ISI ہیڈکوارٹر میں بھی جا پہنچی اور مجھے یکے بعد دیگرے ایسی رپورٹیں ملنے لگیں جو ہاتھ سے (فارسی میں) تحریر تھیں۔ میں نے ان کو دیکھا، پڑھا اور اس کا ترجمہ کرکے بھیج دیا…… اس کی تفصیل یا خلاصہ نہیں لکھا جا سکتا۔ پروفیشنل اور قومی تقاضے سدّراہ ہیں!……

بات ہائی برڈ وار فیئر سے شروع ہوئی تھی اور کہاں نکل گئی۔ گرے (Grey)پراپیگنڈے کا ذکر ہو رہا تھا۔

کل کے ”دی نیویارک ٹائمز“ میں صفحہ اول پر ایک کالم شائع ہوا ہے جس کی شہ سرخی ہے:

A long War that might have ended in months.

اس کی لکھاری کا نام علیسہ روبن (Alissa Rubin) ہے۔ اس تحریر کا لب لباب یہ ہے کہ: ”2001ء میں طالبان اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن امریکہ راضی نہ ہوا!“…… لیکن اوپر جو واقعہ درج کیا گیا ہے اس کا لب لباب یہ تھا کہ افغان 1970ء کے عشرے میں بھی امریکہ کے مخالف تھے اور روس کے ساتھ جس جنگ میں شریک ہوئے اس کا مقصد امریکن وار اینڈ ویپن ٹیکنالوجی کا کھوج لگانا اور ڈالر بٹورنا تھا۔ افغان قوم ایک عجیب و غریب قوم ہے۔ اسے اپنی جان کی ہرگز پروا نہیں۔ قرآن حکیم کے حرف حرف کی صداقت اس کے رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے۔ نیمروز، جنوبی صوبوں میں سے ایک ہے۔ زرنج اس کا صدر مقام ہے۔ اس کی سرحدیں پاکستان اور ایران سے ملتی ہیں۔ ایرانی اثر و رسوخ ظاہر و باہر ہے اور اس سبب سے بھی یہاں کے لوگ امریکہ سے شدید برہم تھے (اور ہیں) موصوفہ علیسہ کا استدلال کہ 2001ء میں طالبان جنگ بند کرنے پر آمادہ تھے، محض گرے پراپیگنڈا ہے۔ اس پراپیگنڈے کے اور بھی کئی روپ آنے والے ایام میں ہمیں نظر آئیں گے، اس لئے مشتری کوہشیار رہنا ہوگا۔