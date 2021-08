وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے شاہین آفریدی سے متعلق بڑی پیشگوئی کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی وزیر اطلاعات ونشریات فواد چوہدری نے پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے خلاف آخری ٹیسٹ میچ جیتنے پرمبارکباد دیتے ہوئے فاسٹ باﺅلر شاہین شاہ سے متعلق بڑی پیشگوئی کردی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں وفاقی وزیر فواد چوہدری نے قومی ٹیم کو جیت پر مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ شاہین آفریدی آنے والے وقت میں شہنشائے کرکٹ بنیں گے۔

Congs Pakistan very well deserved victory,Shahnshah Afridi you will be Shehansha e Cricket in coming years what a test match…. #PakVsWindies