انگلینڈ بمقابلہ بھارت، تیسرے ٹیسٹ میچ کا کھیل جاری، بھارت کی بیٹنگ لائن اپ مشکلات سے دو چار

لیڈز(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت نے تیسرے ٹیسٹ میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چار وکٹوں کے نقصان پر 56 رنز بنالیے ہیں۔

بھارت کی ٹیم نے تیسرے ٹیسٹ میچ کا ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تاہم یہ فیصلہ سودمند ثابت نہ ہوا اور بھارت کی وکٹیں وقفے وقفے سے گرتی رہیں۔کھانے کے وقفے تک بھارت کے چار کھلاڑی آؤٹ ہوچکے ہیں۔اوپننگ بلے باز کے ایل راہول صفر،پجارا ایک ،ویرات کوہلی سات اور ریحانے 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔انگلینڈ کی جانب سے اینڈرسن نے تین جبکہ روبنس نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے انگلینڈ کی جانب سے دو تبدیلیاں کی گئی ہیں۔تیسرے ٹیسٹ کے لیے اوورٹن اور ڈیوڈ میلان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ بھارت کی جانب سے کوئی تبدیلی نہ کی گئی ہے۔بھارت کو پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل ہے۔

