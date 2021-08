کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کی کابل سے ایسی تصویر سامنے آگئی کہ پاکستانیوں کے غصے کی انتہا نہ رہے

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے سربراہ نور ولی محسود کی افغانستان سے ایسی تصویر سامنے آگئی جس نے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا۔

صحافی فیض اللہ خان نے نور ولی محسود کی ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ ایک اور شخص کے ساتھ صوفے پر بیٹھے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ فیض اللہ خان نے کہا’ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کی یہ تصویر کابل کی ہے، کابل کی نہ بھی ہو تو پہلی بار پرتعیش جگہ کی تصویر سے کم از کم یہ تو ثابت ہوتا ہی ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی جتنی آرام دہ اور آزاد اب ہے شاید پہلے نہ تھی۔‘

انٹرنیشنل تھنک ٹینک اسلامک تھیولوجی آف کاؤنٹر ٹیرارزم کے ڈپٹی ڈائریکٹر فاران جعفری نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں تصدیق کی ہے کہ ان کے ذرائع کے مطابق نور ولی محسود حال ہی میں کابل منتقل ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی دلچسپ بات ہے۔

خیال رہے کہ کچھ روز پہلے افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخوندزادہ نے کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کے تحفظات پر کمیشن قائم کیا تھا۔ ایسے میں اس تصویر کے سامنے آنا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔

Pakistani journalist says this picture of TTP emir Noor Wali Mehsud is from Kabul. Some local sources earlier also claimed that Mehsud recently moved to Kabul. Interesting. #Afghanistan https://t.co/jPkLkxrQ3c pic.twitter.com/vO2Z0bsAjk