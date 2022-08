فواد چوہدری نے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ کو تنقید کا نشانہ بنادیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری نے اسلام آباد ہائیکورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف ٹوئیٹ کردی۔

جیونیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں فواد چوہدری نے کہا کہ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ کو بنیادی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، قائم مقام چیف جسٹس کو انسانی حقوق کے تحفظ پر سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔

فواد چوہدری نے کہا کہ تشدد کے الزام میں بےحسی پر مایوسی کے اظہار کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، تشدد کی حساسیت پر جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار پر نوجوان مجسٹریٹ قابل فخر ہے۔

Very proud of young Magistrates sensitisation on torture that he made basis of refusal of remand on the other hand Acting CJ Isld really need to go back to basics n learn some lessons on HR protection,short of words to express my dismay on his insensitivity on torture allegations