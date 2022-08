ایشیا کپ ،ایونٹ سے قبل قومی کھلاڑیوں کا براڈ کاسٹ فوٹو شوٹ، ویڈیو جاری

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایشیا کپ ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کے لیے متحدہ عرب امارات میں موجود قومی کھلاڑیوں نے براڈ کاسٹ فوٹو شوٹ کرایا، قومی کرکٹر کا ہنسی مذاق سے بھر پور فوٹو شوٹو کرواتے ویڈیو جاری کر دیا گیا ہے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو فوٹو شوٹ کرتے ہنسی مذاق کرتے اور تصاویر بنواتے دیکھا جا سکتا ہے،شیئر کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قومی کھلاڑی فوٹو شوٹ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں اور پنگ پانگ گیند کو کپ میں ڈالنے والا کھیل بھی کھیل رہے ہیں۔

Lights ???? Camera ???? BTS ????

The boys were at their candid best at the broadcast photoshoot for the #AsiaCup2022 ???? #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/lSqbb834Qm