پیرس(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس کیلئے کوالیفائی کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق ارشد ندیم نےآخری کوشش میں 86.79میٹر تھرو پھینک کر پیرس اولمپکس کیلئے کوالیفائی کرلیا، پاکستانی ایتھلیٹ نے ورلڈ ایتھلیٹکس کے فائنل کیلئے کوالیفائی کرلیا۔

