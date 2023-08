ڈونلڈ ٹرمپ کی گرفتاری ورہائی، سابق امریکی صدر کا ’مگ شاٹ‘ شیئرکردیاگیا، نئی تاریخ رقم 

واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک) سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ’مگ شاٹ‘ (پولیس کی طرف سے زیرحراست ملزم کی بنائی جانے والی تصویر )جاری کر دیا گیا۔ ڈیلی سٹار کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اگرچہ بہت مختصر وقت کے لیے پولیس کی حراست میں رہے تاہم ان کے اس مگ شاٹ نے امریکہ کی تاریخ ہی بدل ڈالی ہے، وہ امریکہ کے پہلے صدر بن گئے ہیں جن کا مگ شاٹ لیا گیا ہے۔

سابق صدر جمعرات کے روز جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں واقع فلٹن کاﺅنٹی جیل گئے۔ ان پر فرد جرم میں چار الزامات عائد کیے گئے تے، جن میں سے ایک میں ان کی عدالت میں پیشی ہوئی۔ یہ ریاست جارجیا کے 2020ءکے انتخابی نتائج بدلنے کی سازش کا الزام تھا، جس میں ڈونلڈٹرمپ نے گرفتاری دی۔

جنوری 2021ءمیں ڈونلڈٹرمپ کے ٹوئٹر استعمال کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اپنی گرفتاری کے بعد ڈونلڈٹرمپ نے جنوری 2021ءکے بعد ٹوئٹر (جو اب ’ایکس‘ بن چکا ہے) پر ایک پوسٹ کی۔ اس پوسٹ میں ڈونلڈٹرمپ نے اپنا مگ شاٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ”الیکشن انٹرفیئرنس، نیور سرنڈر!“

BREAKING: The mug shot of former President Trump has been released by the Fulton County Sheriff’s Office. https://t.co/CJO8Gr2S0A pic.twitter.com/fL4OEV8OU2