گزشتہ 22سالوں سے پاکستانی حکومتوں کی جانب سے نظر انداز کیا جانے والا وہ اہم ترین شعبہ جس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)نگران وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر عمر سیف نے گزشتہ روز پاکستان کونسل آف سائنس اینڈ انڈسٹریل ریسرچ(پی سی ایس آئی آر) کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی ۔اس موقع پر چیئر مین پی سی ایس آئی آر ڈاکٹر سید حسین عابدی نےنگران وزیر کو بریفنگ دی ۔

اجلاس کے بعدمائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس پر ڈاکٹر عمر سیف نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئےبتا یا کہ آج پورا دن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری میں گزارا، نیشنل کمیشن فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا آخری اجلاس وزیراعظم کی زیر صدارت 2001 میں 22 سال پہلے ہوا تھا۔انہوں نے کہا کہ ایک ایسے ملک کے لیے جو علمی معیشت کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتا ہے، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں تحقیق اور ترقی میں اپنی جی ڈی پی کا صرف% 0.16سرمایہ کاری کرتے ہیں، جنوبی کوریا اس شعبے پر % 4 خرچ کرتا ہے۔

