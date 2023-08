شاداب خان کی شاندار کار کردگی پر سسر بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق پاکستانی کرکٹر ثقلین مشتاق نے اپنے داماد شاداب خان کی تعریف کردی۔ سوشل میڈیا پر ثقلین مشتاق نے شاداب خان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے انہیں بہترین فیلڈر قرار دیا۔

He is the greatest of all time pakistan fielder,⁦⁦@76Shadabkhan⁩ pic.twitter.com/gmRRjBNooL