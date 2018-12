سلگتا ہوا کشمیر سلگتا ہوا کشمیر

اس سال بھی دسمبر کا سرد مہینہ کشمیریوں کے لئے آگ اور خون کا نوحہ ہی لے کر آیا۔خاص طور پر15دسمبر2018 کو کشمیر کی تا ریخ میں’’ خونی دن‘‘ کے طور پر یاد رکھا جائیگا اس روزجنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں مظاہرے کے دوران سات کشمیریوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا گیا۔ اسی طر ح دو روز قبل بھی پر امن مظاہرے کے دوران 6کشمیریوں کو شہید کیا گیا ۔

یہ اپنی نوعیت کے کوئی نئے واقعات نہیں ہیں جب سے نئی دہلی میں بی جے پی کی حکومت آئی ہے اس وقت سے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کشمیر میں معصوم افراد شہید نہ کئے جاتے ہوں۔’’الجزیزہ ‘‘ٹی وی کے مطابق اس سال اب تک 400سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔2008کے بعد یہ سب سے زیا دہ تعداد ہے۔

جموں و کشمیر کی اس ساری صورت حال کا ایک سیاسی پس منظر بھی ہے۔2014میں نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ اسی سال جموں و کشمیر میں بھی انتخابات ہوئے۔

’’آر ایس ایس‘‘ اور’’ بی جے پی‘‘ کا منصوبہ تھا کہ ہندو اکثریتی جموں کے علاقے میں مکمل طور پر کامیابی حاصل کی جائے اور وادی کشمیر میں چند مفاد پرستوں کو اپنے ساتھ ملا کر جموں و کشمیر کی ریاستی اسمبلی کی کل87میں سے 44 نشستیں حاصل کرنے کا ہدف پورا کیا جائے،مگر وادی کے عوام کی اکثر یت نے اس منصوبے کو نا کام بنا دیا۔اور کشمیر میں ’’ پیپلز ڈیمو کریٹک پا رٹی ‘‘ اور ’’ نیشنل کا نفرنس‘‘ جیسی علا قائی جما عتوں ہی نے اکثر یت حاصل کی،مگر 2014ء میں ’’ پی ڈی پی ‘‘کے راہنما مفتی سعید نے ’’ نیشنل کا نفرنس‘‘ یا کا نگرس کے ساتھ اتحاد کرنے کی بجائے بی جے پی کے ساتھ اتحاد ی حکومت قائم کر لی ،مگر بی جے پی کو جب یہ دکھائی دینے لگا کہ ’’ پی ڈی پی ‘‘کی حمایت کی وجہ سے جموں میں اسکا ووٹ بینک متا ثر ہو رہا ہے تو اس نے ’’پی ڈی پی‘‘ کی حمایت سے ہا تھ کھینچ لیا۔ ریاستی اسمبلی میں کسی بھی جما عت یا اتحاد کے پاس اکثر یت نہیں تھی اسلئے ریاست کے گو رنر ’’ این این وہرا‘‘ نے20جون2018میں جموں و کشمیر میں گورنر راج کے نفاذ کا حکم جا ری کر دیا۔گو رنر راج کے نفاذکے ساتھ ہی ریاست میں بی جے پی نے اپنی حکومت بنانے کے لئے سجاد لون کی حمایت حاصل کی۔

سجاد لون حریت راہنما عبدالغنی لون کے بیٹے ہیں۔جیسے ہی سجاد لون نے بی جے پی کی کٹھ پتلی بننے کا فیصلہ کیا اس کے ساتھ ہی ’’پی ڈی پی‘‘ کے اہم راہنما مظفر حسین بیگ نے بھی سجاد لون کی حمایت کا اعلان کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ریاست میں بی جے پی کی حکومت بنانے کے لئے ان کو18ارکان کی حمایت حاصل ہے۔یوں ’’بی جے پی‘‘ کی 25اورپی ڈی پی کے 18منحرف ارکان کے ساتھ ریاست میں بی جے پی کے لئے حکومت بنانا آسان نظر آنے لگا۔

اسلئے ریاست کے گو رنر ستیا پال ملک نے15نومبر کو یہ اعلان کر دیا کہ ریاست کی اسمبلی کو نہیں توڑا جا ئے گا،مگر21نومبر کو گو رنر نے یہ الزام عا ئد کیا کہ ریاستی اسمبلی میں گز شتہ 20دنوں سے ارکان کی خرید و فروخت اور ہا رس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اسلئے اسمبلی کو بر طرف کیا جا تا ہے،مگر اس اسمبلی کوبر خاست کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ 15نومبر تک تو یہ واضح نظر آرہا تھا کہ بی جے پی کے حمایت یا فتہ سجاد لون اپنی حکومت بنانے میں کا میا ب ہو ں جائیں گے،مگر جموں و کشمیر میں بی جے پی کا حکومت بنانے کا خواب اس وقت ٹوٹا جب محبوبہ مفتی کی ’’پی ڈی پی‘‘ اور عمر عبداللہ کی ’’ نیشنل کا نفرنس‘‘ نے ریاست کو بی جے پی کی حکومت سے بچا نے کے لئے اتحاد کرنے کا اعلان کر دیا۔

21نومبر کو محبوبہ مفتی نے ریاست کے گورنر کو خط لکھا کہ ان کو کانگرس اور نیشنل کا نفرنس کی حمایت حاصل ہو چکی ہے اسلئے اصولی طور پر ان کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے۔اس صورت حال سے بی جے پی کے کٹھ پتلی گورنر ملک پر یشان ہو گئے کیونکہ ’’پی ڈی پی‘‘ اور ’’ نیشنل کا نفرنس کے ہا تھ ملانے سے ریاست میں واضح طور پر ان دونوں جما عتوں کی سرکار بن سکتی تھی۔ اسلئے گورنر نے بھارت کے وزیر داخلہ راج نا تھ سنگھ کے ساتھ مشاورت کے بعد 21نومبر کی رات گئے ریاست کی اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا۔

گورنر ملک نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو محبوبہ مفتی کا خط سرے سے ملا ہی نہیں کیونکہ 21 نومبر کو ریاست میں عید میلاد النبی کی چھٹی تھی اور انکے دفتر میں فیکس مشین پر کوئی ملازم مو جود نہیں تھا۔اگرچہ ’’ پی ڈی پی‘‘ اور نیشنل کا نفرنس ایسی جماعتیں ہیں کہ جو بھارت کے اندر رہتے ہوئے جموں و کشمیر کی خود مختاری کا مطا لبہ کرتی ہیں دوسری طرف ان دونوں سیاسی جما عتوں نے ریاست میں اقتدار کے لئے ’’نئی دہلی‘‘ سے انتہائی گھناؤنے سمجھوتے بھی کئے،مگر اب جموں و کشمیر کی جاری مزاحمت کے با عث یہ دونوں جماعتیں بھی وادی میں اپنی سیاست بچانے کے لئے نہ صرف ’’ نئی دلی‘‘ سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ نہ صرف وادی میں مکمل طور پر سیز فائر کا اعلان کیا جائے، بلکہ بھارت کشمیریوں کے ساتھ مذاکرات کرے اور ان مذاکرات میں پاکستان کو بھی ایک فریق کے طور پر شامل کیا جائے۔

دراصل کشمیر میں جا ری مزاحمت کا رنگ اب با لکل تبدیل ہو چکا ہے۔کشمیر میں 1980ء کی دہائی کے آخری برسوں میں جو مسلح تحریک شروع ہو ئی تو اس میں لشکر طیبہ،حرکت مجا ہدین،جیش محمد ، البدرسمیت کئی تنظیمیں ایسی تھیں کہ جو قطعی طور پر مقامی نہیں تھیں۔90کی دہا ئی کے آخر اورخاص طور پر9/11کے بعد معروضی حا لات کے با عث صورت حال تبدیل ہو نا شروع ہوئی۔

اب غیر کشمیری تنظیموں کے لئے کسی بھی طور ممکن نہیں تھا کہ وہ ما ضی کی طرح کشمیر میں اعلانیہ طور پر اپنی کا روائیوں کو جا ری رکھ سکیں۔یہی وجہ ہے کہ 2001ء سے لے کر 2008ء تک کشمیر اور خاص طور پر وادی میں مسلح تحریک کی شدت کم ہو کر رہ گئی،مگر اسی کے ساتھ ساتھ اسی دور میں وہ نسل بھی جوان ہونے لگی جو 90کی دہائی کی مزاحمت کے دوران بچپن کے دور میں تھی۔ اس وقت کشمیر میں 60فیصد آبا دی کی عمر 30سال سے کم ہے۔ اس نسل کو بھی ریا ستی جبر، تذلیل، ہتک، وادی میں ہر طرف پھیلی پو لیس اور فوج کی چوکیوں سے گزرنے اور ذلت آمیز رویے کا بھر پور ادراک تھا۔مزاحمت کے رنگ میں تبدیلی کے آثار2008ء میں اس وقت سامنے آئے جب اس سال مئی کو بھارت کی مرکزی حکومت اور ریا ستی حکو مت کے مابین 99ایکڑ زمین ’’ شری امرنا تھ شرائن بورڈ‘‘ کو دینے کا معا ہدہ کیا گیا ۔

کشمیروں کی اکثریت نے اس معاہدے کو ریا ستی لوٹ کھسوٹ سے تعبیر کیا۔ اس معا ہدے کے خلاف دیکھتے ہی دیکھتے وادی میں بھرپور عوامی مظاہرے شروع ہو گئے۔ حتی ٰکہ سرینگر میں 500,000مظاہرین نے مظاہرہ کیا اسے سرینگر کی تا ریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ قرار دیا گیا۔

اسی طرح2013ء میں افضل گورو کی پھانسی کے خلاف، اپریل 2015ء میں کشمیری راہنما مسرت عالم کو گر فتار کئے جانے ،اپریل 2016ء میں بھارتی فوجی افسر کی جانب سے کشمیری لڑکی سے ریپ کے واقعے کے خلاف کشمیر کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور مظاہرے کئے گئے۔ ان سب مظاہروں کو دنیا بھر میں اس لئے توجہ ملی کہ اب بھارتی حکومت 1980ء کی دہائی کی مسلح مزاحمت کی طرح ان خالص عوامی اور مقامی طور پر منظم ہونے والے مظاہروں کا الزام پا کستان پر عائد نہیں کر سکتی تھی۔

2008ء کے بعد مختلف واقعات کے ردعمل میں ہونے والے ان مظاہروں کا ایک انتہائی خوش آئند پہلو یہ ہے کہ جس طرح کشمیر میں90کی دہائی کی مسلح جدوجہد کو بھارت کے ہر حلقے کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنا یا جا تا تھا، اب خود بھارتی فوج کے جبر کے خلاف کشمیریوں کی جانب سے منظم کئے گئے مظاہروں کے باعث بھارت کے بہت سے سنجیدہ حلقے بھی کشمیر کو ایک سنگین مسلئے کے طور پر لے رہے ہیں۔

سنجے کاک جیسے بھارتی دانشوروں کی جانب سے Until My Freedom Has Come: The New Intifada In Kashmir'جیسی کتا بیں بھی سامنے آرہی ہیں۔ جہاں ایک طرف ’’دی ہندو‘‘’’دی ہندوستان ٹائمز‘‘’’دی انڈین ایکسپریس‘‘جیسے اخبا رات میں کشمیر میں جا ری بھارت مخالف تحریک پر تنقید کی جاتی ہے تو وہیں دوسری طرف Living in denial on Kashmir،A decade of folliesاورRegain the peace, swiftlyجیسے آرٹیکلز اور مضامین بھی سامنے آئے جن میں واضح طور پر کشمیر کو ایک سنگین مسئلہ قراد دیتے ہوئے بھا رتی حکومت کی پالیسیو ں کی مذمت کی گئی۔کشمیریوں کو ان کی تحریک کا مکمل ثمر ایک نہ ایک روز تو ملے گا، مگر یہ امر ان کی تحریک کی جزوی کا میا بی کا ہی اظہار ہے کہ ان کی تحریک اب بھا رت میں بھی اپنے حامی پیدا کر رہی ہے۔

