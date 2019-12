10ویں جونیئر لیڈرز کانفرنس کا میابی کے ساتھ اختتام پذیر 10ویں جونیئر لیڈرز کانفرنس کا میابی کے ساتھ اختتام پذیر

کراچی (پ ر) نوجوان قیادت کے تحت قائم ادارے اسکول آف لیڈرشپ کی 10ویں جونیئر لیڈرز کانفرنس بحسن وخوبی اختتام کو پہنچی۔اس تین روزہ تقریب میں مختلف شہروں سے آئے ہوئے 180سے زیادہ نوجوانوں (ٹین ایجرز)نے شرکت کی جس میں ان کو اپنے اندر کی قائدانہ صلاحیتوں کو ابھارنے کے کئی مواقع حاصل ہوئے۔پہلے دن کی پرجوش سرگرمی کے بعد دوسرے دن کا آغازسوچنے سمجھنے اور تبادلہء خیال کرنے کے سیشن سے ہوا جس کے بعد نامور شخصیات اور ماہرین نے عملی مشقوں کا مظاہرہ کیا۔تقریب میں معلوماتی اور خیال آفریں موضوعات پر گفتگو ہوئی جیسے "ڈر اور خوداعتمادی۔ ایک سکہ کے دورخ ہیں "جس میں نوجوانوں کو سکھایا گیا کہ کس طرح وہ اپنے اندر کے ڈر سے مقابلہ کریں۔دوسرے باہمی سرگرمی کے سیشنزمیں معاشرے کے مختلف طبقوں کی سرگرمیوں مثلاََ "The power of stories" Coffee with Gen-Z کے ذریعہ نوعمر بچوں میں آگے بڑھنے کاجذبہ بیدار کیا گیا۔اس سہ روزہ تقریب میں سامعین کی بڑی تعداد نے شرکت کی جس کے ذریعہ نوعمر بچوں میں خوداعتمادی پیداکرنے کے سلسلے میں نہایت مفید سیشنزہوئے۔JLC پروجیکٹ کے قائدرمیض خلیل نے کہا" اس سالانہ سرگرمی کے انعقاد کا مقصداپنے ملک کے مستقبل(بچوں) کی تعمیر کیلئے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ نوعمر بچوں میں سرمایہ کاری وقت کی اہم ترین ترجیح ہونی چاہئیے کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہیں "۔

