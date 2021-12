کرسمس کے موقع پر پی آئی اے کے طیارے میں دوران پرواز سانتا کلاز کی آمد، دلچسپ ویڈیو سامنے آگئی 

کراچی (ویب ڈیسک) اسلام آباد سے کراچی جانے والی پرواز میں پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز( پی آئی اے ) کی طرف سے مسافروں کو بڑا سرپرائز دیا گیا اور سانتا کلاز کا روپ دھارے میزبان مسافروں کو تحفہ دینے پہنچ گیا، سانتا کلاز نے تحائف اورچاکلیٹس تقسیم کیں، پرواز میں وفاقی وزیر امین الحق سمیت ارکان قومی اسمبلی بھی موجود تھے، پی آئی اے کی پرواز میں کرسمس کی خوشیوں سے وفاقی وزیرامین الح، رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل، نفیسہ شاہ بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوگئے۔

ارکان قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ پی آئی اے نے ثابت کیا کہ وہ واقعی قومی ائیرلائن ہے جو تمام مذاہب کے ماننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہے۔ سی ای او پی آئی اے نے کہا ہے کہ پی آئی اے مسیحی بھائیوں کی خوشیوں میں شریک ہے۔

کرسمس اور نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے پی آئی اے کے آفیشل ہینڈل پر یہ ویڈیو بھی شیئرکی گئی ۔

Festivities are in the Air!!! Bringing Joy & Happiness to the Young and the Young at Heart.

PIA Celebrates Christmas onboard as a surprise gift to our guests, with our very own Santa????????!! Happy Christmas ???????? to everyone celebrating #Christmas #ChristmasEve & a #HappyNewYear pic.twitter.com/1K0r3gip3u