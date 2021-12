کراچی میں ٹریفک جام ، عاطف اسلم موٹر سائیکل پر کنسرٹ میں پہنچ گئے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) گلوکار عاطف اسلم شہر قائد کی ٹریفک جام سے بچنے کے چکر میں موٹر سائیکل پر کنسرٹ میں پہنچ گئے۔گزشتہ رات جب وہ کنسرٹ کیلئے نکلے تو کراچی شہر کا ٹریفک جام ان کے صبر کیلئے امتحان بن گیا۔گلوکار نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ سے موٹر سائیکل پر سوار ہو ئے اور کراچی شہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا انجوائے کرتے ہوئے کنسرٹ کے مقام پر پہنچ گئے۔عاطف اسلم سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد گزشتہ شب انہیں سننے کیلئے کنسرٹ کے مقام پر پہنچی جس باعث ٹریفک شدید جام ہوگیا تھا اور عاطف اسلم کو موٹر سائیکل پر کنسرٹ کے احاطے میں داخل ہونا پڑا۔پہلے تو ان کے شائقین کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ بائیک پر عاطف اسلم سوار ہیں تاہم جب انہیں معلوم ہوا ہے موٹرسائیکل پر اور کوئی نہیں عاطف اسلم ہیں وہ ان کے پیچھے بھاگے تاہم تب تک وہ گیٹ سے اندر جاچکے تھے۔

Atif Aslam enters the concert venue on bike last night due to traffic!!#AtifAslam #Pakistan pic.twitter.com/7R8gpFrtYw