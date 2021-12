انڈر 19 ایشیا کپ، بھارت کے خلاف مین آف دی میچ کا ایوار جیتنے والے محمد شہزاد کے بارے وہ تمام باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے خلاف سنسنی خیز مقابلے کے بعد مین آف دی میچ کا ایوارڈ پاکستانی بلے باز محمد شہزاد کو ملا ہے۔

محمد شہزاد کا تعلق وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کے شہر ڈیرہ غازی خان سے ہے۔محمد شہزاددائیں ہاتھ کے بلے باز اور میڈیم فاسٹ باؤلر ہیں۔محمد شہزاد کے پسندیدہ کھلاڑیوں میں وزیراعظم عمران خان ، قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور برطانوی آل راؤنڈر بین سٹوکس شامل ہیں۔ محمد شہزاد نے بھارت کے خلاف 105گیندوں پر 81 رنز بنائے جس میں چار چوکے اور پانچ چھکے شامل تھے،بدقسمتی سے وہ اپنی سینچری مکمل نہ کرسکے اور رن آؤٹ ہوگئے۔

