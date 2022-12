آئی پی ایل،  انگلینڈ کے جارح مزاج بیٹر ہیری بروک  نیلامی پر جذباتی ہوگئے

نئی دہلی (ویب ڈیسک) انگلینڈ کے جارح مزاج بیٹر ہیری بروک انڈین پریمیئر لیگ ( آئی پی ایل) 2023 کے لیے 13 کروڑ 25 لاکھ بھارتی روپے (36 کروڑ سے زائد پاکستانی روپے) کی نیلامی پر جذباتی ہوگئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق، ہیری بروک کو انڈین فرنچائز سن رائزر حیدرآباد نے 13 کروڑ 25 لاکھ بھارتی روپوں میں خریدا ہے، سوشل میڈیا پر ہیری بروک کی جانب سے اپنی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے فرنچائز کا شکریہ ادا کیا گیا۔

Brook-ing Bad with our first buy. ????

ویڈیو میں ہیری بروک کا آئی پی ایل میں ڈیبیو سے متعلق کہنا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا ردعمل دوں، میرے پاس الفاظ ختم ہوگئے ہیں، میں اپنی فیملی کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا جب آئی پی ایل کی فرنچائز سن رائزر حیدرآباد نے مجھے نیلامی کے دوران منتخب کیا تو دادی یہ سن کر رو پڑیں۔

???????????????????????????????????? the cutest thing you'll hear today, an exclusive reaction from Harry Brook (and his grandmother!) ???? #TATAIPLAuctionOnJioCinema https://t.co/errh24jtw2 pic.twitter.com/w3x3qhRn61