شادی کے اگلے ہی روز حارث روف نے اپنی اہلیہ سے متعلق پاکستانیوں کی ایک غلط فہمی دور کر دی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باولر حارث روف نے اپنی نئی نویلی دلہن سے متعلق پاکستانی کی غلط فہمی دور کردی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میری اہلیہ مزنا مسعود ملک کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نہیں ہیں۔ حارث روف کا کہنا تھا کہ مزنا مسعود کا کوئی آفیشل اکاؤنٹ نہیں ہے، براہ کرم کسی بھی دھوکہ دہی سے محتاط رہیں، آپ سب کی دعاؤں اور نیک خواہشات کا بہت بہت شکریہ۔واضح رہے کہ حارث روف کی اس وضاحت سے پہلے خبریں سامنے آئی تھیں کہ مزنا مسعود سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ۔

Hello everyone, I just want to make it clear that my wife, Muzna Masood Malik, is not on any social media platforms. She does not have an official account. Please be cautious of any scams. Thank you so much for all of your prayers and good wishes.