قائد اعظم کے یوم پیدائش پر جرمن قونصل جنرل کابانی پاکستان کو خراج عقیدت

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر جرمن قونصل جنرل ڈاکٹر روڈیگر لاڈز نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جناح کیپ اور شیروانی پہن کر ریکارڈ کرائے گئے ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ آج اس عظیم شخصیت کا یوم پیدائش ہے جس کے رہنما اصول کے باعث پاکستان کی ترقی کی جانب گامزن ہے ،نوجوان نسل قائد اعظم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کامیابیاں حاصل کرسکتی ہے۔

