پی ایس ایل ، سرفراز احمد کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کپتان لیکن ان کے صاحبزادے کس ٹیم کے سپورٹر ہیں؟ حسن علی نے بھانڈا پھوڑ دیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر اور پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی کی نمائندگی کرنے والے حسن علی نے کہا ہے کہ سابق کپتان اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے قائد سرفراز احمد کے کمسن صاحبزادے عبداللّٰہ دل سے پشاور زلمی کے سپوٹر ہیں۔ مگر کیونکہ انکے والد سرفراز احمد کوئٹہ کے کپتان ہیں اس لیے وہ گلیڈی ایٹرز کی کیپ پہنے گھوم رہے ہیں۔

Mashallah how cute is @SarfarazA_54 bhai son Abdullah???? he is wearing @TeamQuetta cap just because of his Papa otherwise we know he is a @PeshawarZalmi supporter dil say ???? pic.twitter.com/ZIfacMeb06