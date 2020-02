دلی میں مسلم کش فسادات، ہندوﺅں کا مسجد پر حملہ ، کلس اتار پھینکا ، نارنجی جھنڈا لگادیا

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے وفاقی دارالحکومت نئی دلی میں جاری مسلم کش فسادات کے دوران ہندو انتہا پسندوں نے مساجد کی توہین کا سلسلہ شروع کردیا۔

دلی کے علاقے اشوک نگر سے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں ہندو انتہا پسندوں کو مسجد کی بے حرمتی کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔ ویڈیو میں نظر آرہا ہے کہ کس طرح کچھ ہندو انتہا پسند مسجد کے مینار پر چڑھ کر اس کے لاﺅڈ سپیکر اور کلس اتار کر پھینک رہے ہیں اور ان کی جگہ پر بھارت کا قومی پرچم اور ہندو انتہا پسندی کی علامت نارنجی جھنڈا لگا رہے ہیں۔ پیر کے روز بھی دلی میں ایک مسجد کو نذرِ آتش کردیا گیا تھا۔

Ashok Nagar Delhi Mosque

नफरत की इंतिहा देखो,

धार्मिक स्थल को तहस नहस कर दिया

We can see a very dark time from our country’s history being repeated. Will we let this happen?#DelhiRiots #DelhiBurning pic.twitter.com/77uXTP1fAQ