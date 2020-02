جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہیں ان کا ۔۔۔نجی ٹی وی نے ایسا کام کر دیا کہ جاوید میانداد آگ بگولہ ہو گئے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے سابق کپتان اور لیجنڈری بلےبازجاوید میانداد ایک نجی ٹی وی چینل پراپنا مذاق بنائےجانےپر آگ بگولہ ہوگئے،انہوں نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں مذاق کا نشانہ بنائے جانے پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ جنہوں نے ملک کیلئے قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہیں ان کا مذاق نہیں بنایا جاتا بلکہ عزت کی جاتی ہے،آپ مذاق کریں لیکن مہذب انداز اختیار کریں۔

لیجنڈری بلے باز نے کہا کہ ایک نجی چینل پر میری ڈمی بنائی گئی ہے اور باقاعدہ میرا نام لیا جارہا ہے۔جاوید میانداد نے خبردار کیا ہے کہ اگر آئندہ کسی نے اس طرح مجھ پر براہ راست حملہ کیا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کروں گا۔سابق کپتان نے کہا ہے کہ چینل چلانا ایک الگ چیز ہے مگر کسی کے پاس دوسرے کو بے عزت کرنے کا حق ہرگز نہیں ہے۔جاوید میانداد کی جانب سے ناراضگی کے اظہار پر متعدد سوشل میڈیا صارفین اور معروف شخصیات نے ان کی حامی بھری۔سینئر صحافی عالیہ رشید نے لکھا کہ کسی عام آدمی کے بولنے کا انداز کا مذاق اڑانا بری بات ہے، یہ تو جاوید میانداد، دی اوریجنل لیجنڈ ہیں۔سابق ٹیسٹ کرکٹر اور جاوید میانداد کے بھانجے فیصل اقبال نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ لیونگ لیجنڈ کی عزت کریں۔ایک ٹویٹر صارف نے لکھا کہ جاوید میانداد ایک لیجنڈ ہیں اور انہوں نے ملک کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں، برائے مہربانی انہیں عزت دی جائے۔

Stop Insulting me & show some RESPECT, this is how you treat your legend?, Javed Miandad Angry on Shahzad Iqbal and message to all media houses.

Watch: https://t.co/vMPxGpb0EB@ShahzadIqbalGEO #JavedMiandad #ShahzadIqbal #PSL2020 #DummyShow pic.twitter.com/M1iRb7v5l8