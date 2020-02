”لاہور قلندرز کو چھوڑو اور۔۔۔“ ڈین جونز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہاتھوں لاہور قلندرز کی شکست پر دلبرداشتہ ننھے مداح کو پیشکش کر دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں لاہور قلندرز کی اسلام آباد یونائٹیڈ کے ہاتھوں شکست پر دلبرداشتہ ہونے والے قلندرز کے ننھے فین کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد کراچی کنگز کے کوچ ڈین جونز نے انہیں پیشکش کر دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ڈین جونز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں ننھے مداح سے کہا کہ وہ لاہور قلندرز کو چھوڑیں اور کراچی کنگز کی ٹیم کو سپورٹ کریں ، ہم آپ کیلئے ٹکٹ کا بندوبست بھی کریں گے۔

Come and support @KarachiKingsARY young man! We will get tickets for you ! ???????? https://t.co/NSyZQ3eF7U