غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں مکمل تعاون اور سہولیات فراہم کی جائیں گی:وزیراعظم

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر یقین دلایا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں مستقبل کی سرمایہ کاری کیلئے مکمل تعاون اور سہولیات فراہم کی جائیں گی، حکومت روزگار پیدا کرنے کی سکلز پر توجہ دے رہی ہے جس سے غربت کے خاتمہ میں مدد ملے گی جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے وفد نے پاکستان میں طویل مدت سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اپنی سرمایہ کاری پر بڑے منافع کی توقع ہے۔

سرکاری ٹی وی کےمطابق و سٹرٹیجسٹ ایف آئی ایم پارٹنرز کے سربراہ میتھیو ووگی کی قیادت میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ایک وفد سے بات چیت کررہے تھے جس نے منگل ان سے وزیراعظم آفس میں ملاقات کی،اس موقع پر مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور سٹیٹ بینک کے گورنر سیّد رضا باقر بھی موجود تھے۔ وفد کے اراکین نے پاکستان میں طویل مدت سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اپنی سرمایہ کاری پر بڑے منافع کی توقع ہے۔ انہوں نے ڈیجیٹل پاکستان کے وزیراعظم کے وژن کی تعریف کی اور کہا کہ وزیراعظم کی قیادت کے تحت پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے موجودہ حکومت کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں کی تعریف کی جس کے باعث پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کیلئے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔

وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ گذشتہ سال معیشت کے استحکام کے لحاظ سے بڑا قابل چیلنج تھا، استحکام حاصل کرنے کے بعد اب ہماری توجہ سماجی اقتصادی ترقی پر ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ عالمی بینک کی حالیہ بزنس رپورٹ میں پاکستان کو 28واں درجہ حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مختلف شعبوں کیلئے مثالی مواقع فراہم کرتا ہے جہاں باصلاحیت نوجوانوں کے ساتھ ترقی کے لامحدود مواقع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت روزگار پیدا کرنے کی سکلز پر توجہ دے رہی ہے جس سے غربت کے خاتمہ میں مدد ملے گی۔ انہوں نے معاشرہ کے پسماندہ طبقات کیلئے احساس پروگرام کی اہمیت سے آگاہ کیا۔

A delegation of foreign investors led by Mr. Matthew Vogei, Head of Strategist FIM Partners called on Prime Minister Imran Khan. The members of delegation appreciated the investor-friendly policies of the Government and lauded the Prime Minister's vision of digital Pakistan. pic.twitter.com/KW6l6A4Ylz