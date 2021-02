کراچی کنگز کا علیم ڈار کے فیصلے کے خلاف لیا گیا ریویو ضائع ہوا تو علیم ڈار نے کس طرح جشن منایا؟ سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آ گیا، ایسی ویڈیو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو گی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے چھٹے سیزن کا رنگا رنگ میلہ کراچی میں جاری ہے اور شائقین کرکٹ کو انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلے گئے میچ میں علیم ڈار نے ’میلہ لوٹ‘ لیا۔

تفصیلات کے مطابق نیشنل سٹیڈیم کراچی میں گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے انتہائی سنسنی خیز مقابلے کے بعد کراچی کنگز کو پانچ وکٹوں سے شکست دی۔ آصف علی نے آخری گیند پر شاٹ لگانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے اور بھاگ کر رن لیتے ہوئے ٹیم کو کامیابی دلائی مگر اس پر کراچی کنگز کے کھلاڑیوں نے ایل بی ڈبلیو کی اپیل کر دی تاہم علیم ڈار نے ناٹ آﺅٹ قرار دیدیا جو اپنے درست فیصلوں کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔

Aleem Dar Thug Life Moment at the End when they lost the review ???????????? pic.twitter.com/boldCdV4S7